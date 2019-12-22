Адвокат бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории, а ныне информатора WADA Григория Родченкова Джим Уолден прокомментировал информацию от Следственного комитета России, согласно которой его клиент удаленно вносил изменения в базу данных LIMS.

Слова Уолдена цитирует AP. «Родченков не подключался к базе данных московской антидопинговой лаборатории», — отметил адвокат, добавив, что никто не знает, делал ли это кто-то еще.

«Это похоже на фарс», — заключил Джим Уолден.

Напомним, ранее Следственный Комитет России заявил о том, что Григорий Родченков, а также другие неизвестные намеренно вносили изменения в базу данных LIMS Московской лаборатории, чтобы исказить показатели допинг-проб российских спортсменов.

Напомним, именно из-за проблем с базой данных LIMS исполком WADA принял решение отстранить российских спортсменов на четыре года от международных соревнований.