Федерация фигурного катания Японии определилась с составом сборной на главные старты текущего сезона.

Согласно информации издания In the Loop, на чемпионат четырех континентов в Сеуле будут соревноваться следующие фигуристы: Рика Кихира, Вакаба Хигучи, Каори Сакамото (женщины), Шома Уно, Юзуру Ханю, Юма Кагияма (мужчины), спортивная пара Рику Миура / Рюичи Кихара и танцевальная пара Мисато Комацубара / Тим Колето.

На чемпионате мира в Монреале а к Рике Кихире и Вакабе Хигучи присоединится Сатоко Мияхара, ставшая лишь четвертой на чемпионате Японии. Место Юмы Кагиямы займет Кейдзи Танака (четвертое место на национальном чемпионате).

Чемпионат четырех континентов по фигурному катанию пройдет с 3 по 9 февраля 2020 года, чемпионат мира — с 16 по 20 марта 2020 года.