Бывшая российская фигуристка, ныне тренер Виктория Буцаева поделилась ожиданиями от чемпионата России по фигурному катанию.

В интервью порталу «Подмосковье сегодня» Буцаева отметила, что борьба за медали в женском одиночном катании будет интересной и непредсказуемой.

«К сожалению, не выйдет на лед олимпийская чемпионка Алина Загитова, но конкуренция за попадание в сборную будет все равно очень высокая», — сказала экс-фигуристка, отметив, что не стоит сбрасывать со счетов опытную Евгению Медведеву и технически сильную Елизавету Туктамышеву с тройными акселями и четверным тулупом.

Буцаева также отметила, что среди 18-ти участниц национального чемпионата будет много и других фигуристок, все они постараются проявить себя.

Напомним, чемпионат России по фигурному катанию в Красноярске стартует 26 декабря.