Главный тренер петербургского СКА Алексей Кудашов поделился мыслями насчет победы своей команды в последнем домашнем матче 2019 года против магнитогорского «Металлурга«.

Слова Кудашова приводит портал Sport24. По мнению Кудашова, игра с магнитогорской командой стала тяжелейшей. «Хорошо, что выиграли в день рождения клуба. Надо отдать должное «Металлургу» — соперник мощно начал», — отметил тренер, добавив, что по плану мощно стартовать хотел именно СКА.

Шайба защитника Артема Зуба Алексея Кудашова не удивила, по словам тренера, этот игрок и до этого матча часто подключался к атаке. «Мы в команде стараемся давать свободу защитникам», — отметил Кудашов.

Напомним, СКА со счетом 2:1 победил магнитогорским «Металлург» и сохранил второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.