Российский футбольный агент Алексей Сафонов поделился трансферным слухом по поводу интересов петербургского «Зенита».

«Слышал слух, что Зенит может за 25 млн евро купить Черышева или не слух это?», — написал Сафонов в своем аккаунте в «Твиттере».

Напомним, на данный момент россиянин Денис Черышев выступает за испанскую «Валенсию». Этот полузащитник является воспитанником академии мадридского «Реала», также он выступал за такие клубы, как «Севилья» и «Вильярреал». В России Черышев не играл ни за один клуб.

Согласно заявлениям спортивного директора «Зенита» Хавьера Рибалты, следующее трансферное окно будет для петербургского клуба тихим, основной акцент в команде будет сделан на возвращение в строй Александра Кокорина и Малкома.