Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» сегодня, 23 декабря, сыграет с саратовским «Автодором» в рамках очередного тура регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Встреча пройдет в Саратове на площадке «Ледового дворца» и начнется в 18:00 по московскому времени.

В прошлом году эти команды дважды пересекались в регулярном чемпионате Единой Лиги ВТБ и обменялись домашними победами. На данный момент «сине-бело-голубые» занимают 10-ю строчку в турнирной таблице, имея 14 очков после 10 туров. «Автодор» пока располагается в зоне плей-офф: команда из Саратова набрала 13 очков в 9 поединках.

На прошлой неделе «Зенит» обыграл турецкий «Фенербахче» в Евролиге, одержав четвертую в истории победу в регулярном чемпионате этого турнира.