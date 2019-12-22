Российские биатлонисты Евгений Гараничев и Дмитрий Малышко, оставленные в сборной решением тренерского штаба, могут быть исключены из основной сборной России.

Как сообщает портал Sports.ru, члены правления СБР не согласны с решением тренеров оставить этих биатлонистов в команде. Против продолжения участия в соревнованиях Дмитрия Малышко выступает большинство членов правления СБР. По кандидатуре Евгения Гараничева также планируется провести голосование.

Напомним, на январские этапы Кубка мира по критериям отбора в команду попали Александр Логинов и Матвей Елисеев. Евгений Гараничев, Никита Поршнев, Дмитрий Малышко и Эдуард Латыпов были оставлены в команде тренерским решением, что также противоречит критериям.

Заседание правления Союза биатлонистов России состоится завтра, 23 декабря, на нем будет обсуждаться состав сборной России по биатлону на январские этапы Кубка мира. Соревнования пройдут в Оберхофе, Рупольдинге и Поклюке.