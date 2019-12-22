Лондонский «Тоттенхэм» потерпел поражение от «Челси» в матче 18-го тура Английской Премьер-лиги сезона-2019/20. Встреча прошла на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Счет в матче был открыт уже на 12-й минуте встречи, отличился бразилец Виллиан с передачи Матео Ковачича. В самом конце первого тайма в ворота «Тоттенхэма» был назначен пенальти за фол Гассаниги на Алонсо. Виллиан был точен при исполнении удара и оформил дубль.

Во втором тайме «Тоттенхэм» остался в меньшинстве и не смог сравнять счет: на 62-й минуте встречи прямую красную карточку за грубый удар получил Сон Хын Мин.

Отметим, это поражение стало для Жозе Моуринью уже вторым в АПЛ во главе «Тоттенхэма». Ранее португалец со своей новой командой проигрывал в АПЛ еще одному своему бывшему клубу — «Манчестер Юнайтед».