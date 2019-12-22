Римский «Лацио» обыграл туринский «Ювентус» в матче за Суперкубок Италии. Встреча прошла в Эр-Рияде в Саудовской Аравии и завершилась со счетом 3:1 в пользу «лациале».

В первом тайме счет был открыт уже на 16 минуте: с передачи Сергея Милинковича-Савича отличился полузащитник «Лацио» Луис Альберто. В концовке тайма «Ювентус» сравнял счет стараниями Пауло Дибалы.

Во втором тайме забивали только игроки «Лацио». На 73-й минуте римлян вывел вперед Сенад Лулич с передачи Марко Пароло. В компенсированное время третий гол в ворота «Ювентуса» забил Данило Катальди.

Отметим, этот Суперкубок Италии стал для «Лацио» пятым в истории клуба. Ранее «бьянкочелести» завоевывали этот трофей в 1998, 2000, 2009, 2017 годах.