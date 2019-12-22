Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев поделился мнением по поводу высоких результатов норвежской и французской биатлонных сборных на этапе Кубка мира в Анси.

В интервью порталу «Матч ТВ» Васильев отметил, что результаты норвежцев и французов на этапе в Анси бросаются в глаза.

«Я понимаю, когда один-два спортсмена здорово выглядят, но мы видим в потрясающем состоянии и всю норвежскую, и всю французскую команды. Так не бывает, чтобы все и вдруг такие талантливые», — отметил Васильев, добавив, что это наводит на определенные мысли.

По мнению Васильева, такая разница в результатах может зависеть от высоты гор в Анси, однако разрывы между лидерами и остальным пелотоном очень явные. Экс-биатлонист хотел бы получить ответы на такие вопросы, однако считает, что их вряд ли кто-то даст.

Напомним, пять из шести гонок на этапе Кубка мира в Анси выиграли представители Норвегии, часто на пьедестале оказывались французские биатлонисты.