Год 2019-й стремительно летит к концу, а в мире спорта решены еще не все дела. «Лацио» достаточно легко обыграл «Ювентус» уже второй раз за неделю и взял Суперкубок Италии, Моуринью вновь не справился с бывшей командой в АПЛ, а в Анси все также таял снег — и российским биатлонистам это не помогло.

Эти и другие новости — в традиционной подборке событий дня от Nevasport.

Экхофф выиграла масс-старт в Анси, Юрлова — шестая

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф выиграла масс-старт на третьем этапе Кубка мира во французском Анси, таким образом, одержав четыре победы подряд. Серебро гонки заработала Доротея Вирер из Италии, на третьем месте — шведка Линн Перссон. Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт стала лишь шестой, проиграв почти две минуты на финише. Светлана Миронова заняла 25-е место, Лариса Куклина — 27-е, обе россиянки проиграли результату Экхофф более четырех минут.

Бё выиграл масс-старт в Анси, Елисеев проиграл 6 минут при чистой стрельбе

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё одержал победу в гонке с общего старта на 15 км на этапе Кубка мира в Анси. Второе место занял француз Эмильен Жаклен, показавший лучший результат в своей карьере. Замкнул тройку лидеров Тарьей Бё, который, как и младший брат, один раз ошибся на стрельбище. Лучшим из россиян стал Александр Логинов, финишировавший 11-м. Никита Поршнев завершил гонку на 18-м месте. Матвей Елисеев был точен на стрельбе, однако проиграл ходом шесть минут и занял предпоследнее, 29-е место.

«Лацио» победил «Ювентус» в Саудовской Аравии и завоевал Суперкубок Италии

Римский «Лацио» обыграл туринский «Ювентус» в матче за Суперкубок Италии. Встреча прошла в Эр-Рияде в Саудовской Аравии и завершилась со счетом 3:1 в пользу римлян. В составе «Лацио» отличились Луис Альберто, Сенад Лулич, а также Данило Катальди.

Александр Петров не выступит на ЧР по фигурному катанию в Красноярске

Российский фигурист Александр Петров не выступит на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске. Турнир пройдет с 26 по 29 декабря. Фамилия фигуриста исчезла из списка участников турнира в мужском одиночном катании на сайте Федерации фигурного катания России. О замене Петрова на другую кандидатуру ничего не известно, как и о причинах снятия с турнира.

Шома Уно стал чемпионом Японии, Ханю с провалом в произвольной — второй

Фигурист Шома Уно выиграл чемпионат Японии в мужском одиночном катании. Турнир в эти дни проходит в Токио. За два проката Шома Уно сумел набрать 290,57 балла. Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю стал лишь вторым, он неудачно исполнил произвольную программу и набрал всего 282,77 балла. Третье место занял Юма Кагияма, он за два проката набрал 257,99 балла.

«Тоттенхэм» проиграл «Челси» в АПЛ. Моуринью опять проиграл бывшему клубу

Лондонский «Тоттенхэм» потерпел поражение от «Челси» в матче 18-го тура Английской Премьер-лиги сезона-2019/20. Встреча прошла на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Результат матча был определен еще в первом тайме: дубль сделал бразильский форвард «Челси» Виллиан, забив как с игры, так и с пенальти.