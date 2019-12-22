Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф рассказала о том, что очень долго не могла сдать допинг-тест после победного масс-старта на этапе Кубка мира во французском Анси.

В своем «Инстаграме» Экхофф выложила несколько видео в раздел «сторис», где показала себя на допинг-контроле. Спортсменка долго не могла сдать пробу и пробыла на контроле более трех часов. Видео в «сторис» Экхофф смонтировала под рождественскую музыку. «Все, что я хочу на Рождество — справить малую нужду на допинг-контроле», — написала биатлонистка. Все это время Экхофф находилась в форме вместе с медалью, которую получила за победу в гонке.

Отметим, Тириль Экхофф выиграла последние четыре гонки на этапах Кубка мира по биатлону, в том числе все три гонки на этапе во французском Анси. Норвежка первенствовала в спринте, в гонке преследования и масс-старте, показав для себя превосходную стрельбу, а также один из лучших лыжных ходов.