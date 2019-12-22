Олимпийская чемпионка Татьяна Навка рассказала о том, как одиночница Алина Загитова в рамках подготовки к шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств» осваивает парные элементы.

В своем «Инстаграме» Навка выложила видео исполнения поддержки от Алины Загитовой и чеха Ондрея Хотарека, который будет одним из партнеров фигуристки в спектакле.

«Чтобы вы понимали, Алина впервые поднимается на такую высоту, и, поверьте, это очень страшно», — подписала видео Навка, добавив, что волшебство на льду еще только начинается.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka) 22 Дек 2019 в 2:41 PST

Напомним, премьера ледового шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств» состоится 25 декабря во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве. Шоу будут проходить до 7 января.