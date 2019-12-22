Олимпийская чемпионка Татьяна Навка рассказала о том, как одиночница Алина Загитова в рамках подготовки к шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств» осваивает парные элементы.
В своем «Инстаграме» Навка выложила видео исполнения поддержки от Алины Загитовой и чеха Ондрея Хотарека, который будет одним из партнеров фигуристки в спектакле.
«Чтобы вы понимали, Алина впервые поднимается на такую высоту, и, поверьте, это очень страшно», — подписала видео Навка, добавив, что волшебство на льду еще только начинается.
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Напомним, премьера ледового шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств» состоится 25 декабря во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве. Шоу будут проходить до 7 января.
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