Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала неудачные выступления российских лыжников на этапе Кубка мира в Планице.

Слова Вяльбе цитирует агентство РИА Новости. По мнению главы ФЛГР, итоги этапа неудовлетворительные, а руководство совершило ошибку, привезя лидеров сборной на этот этап.

«Планировались они только на спринт, но не нужно было этого делать, тренироваться там было негде и так далее», — отметила Вяльбе, добавив, что она не оправдывается и отмечает — нужно сделать правильные выводы из этой ситуации.

По словам Вяльбе, на Кубке мира в любом случае должен кто-то выступать, у сборной есть и молодые лыжники. Также глава ФЛГР отметила, что некоторые лыжники, как Сергей Устюгов, боялись быстро бежать по скользкой трассе. «Если упадешь и что-то повредишь, то рискуешь пропустить „Тур де Ски“. Прекрасно их понимаю», — заключила Вяльбе.

Напомним, на этапе КМ по лыжам в Планице российские лыжники остались без медалей, даже не выйдя в финал — ни в личных спринтах, ни в командных.