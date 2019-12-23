Японский фигурист, серебряный призер Олимпийских игр Шома Уно рассказал о своем выступлении на чемпионате Японии, где он в четвертый раз подряд занял первое место.

Слова Уно цитирует портал Nikkansports.com. По словам Уно, в прокате произвольной программы все элементы он выполнял на грани, все выступление было достаточно ненадежным. Однако фигурист добавил, что вздохнул свободно и откатался до самого конца.

«Мое катание наконец-то вернулось, теперь я могу сказать об этом», — заявил Шома Уно, добавив, что хочет прожить целую жизнь в фигурном катании и наслаждаться своим жизненным путем.

Напомним, Шома Уно после неудачи на этапах Гран-при выиграл чемпионат Японии в четвертый раз подряд. Он откатал обе программы без падений и впервые опередил двукратного олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю.