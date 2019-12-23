Японский фигурист Шома Уно высказал впечатления от первой в карьере победы над двукратным олимпийским чемпионом Юдзуру Ханю.

Слова Уно приводит портал Nikkansports.com. Уно отметил, что он доволен результатом, а также тем, что ему удалось победить Юдзуру Ханю.

Я доволен результатом.

«Если честно, даже когда я трижды выиграл ЧЯ в отсутствие Юдзу-куна, никому в Японии не было до этого дела», — отметил Уно, добавив, что вся Япония считает лучшим фигуристом страны Юдзуру Ханю. «Мне хотелось победить его хотя бы однажды, даже больше, чем поехать на Олимпиаду», — сказал Уно, добавив, что для него Олимпийские игры никогда не были чем-то особенным, но превзошли его ожидания.

Напомним, Шома Уно стал четырехкратным чемпионом Японии, выдав два проката без падений и обойдя Юдзуру Ханю.