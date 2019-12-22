Хоккейный клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» дома обыграл «Анахайм Дакс» в регулярном чемпионате НХЛ. Встреча прошла на арене «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев.

Авторами заброшенных шайб в составе «Рейнджерс» стали Филип Хитил, Бретт Хауден, Мика Зибанеджад, а также Крис Крайдер, сделавший дубль. За «Анахайм» отличился Сэм Стил.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин провел на льду более 18 минут и сделал голевую передачу в моменте с шайбой Бретта Хаудена. Таким образом, россиянин довел вторую результативную серию в сезоне до 7 матчей. Игру с «Дакс» Панарин завершил с показателем полезности «+1».

Еще один россиянин из «Рейнджерс» Павел Бучневич результативными действиями в матче не отметился, проведя на льду почти 17 минут. Голкипер Александр Георгиев провел матч на скамейке запасных.