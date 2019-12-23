В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» на своём льду потерпел крупное поражение от «Калгари Флэймз» со счётом 1:5.

Российский легионер «Далласа» Денис Гурьянов забил единственную шайбу для своей команды, но это не помогло «Старз» избежать разгрома на глазах у своих болельщиков. Гурьянов провёл на льду 17 минут и 30 секунд, трижды бросил в створ ворот соперника, совершил один силовой приём и закончил матч с коэффициентом полезности «0».

Самым результативным игроком матча стал нападающий «Калгари» — Мэттью Ткачук: на счету американца заброшенная шайба и две результативные передачи (1+2). Три очка набрал и другой нападающий гостей — Элиас Линдхольм, на счету которого три голевых передачи (0+3).

«Калгари» прервало трёхматчевую серию поражений и расположилось на восьмом месте Западной конференции, «Даллас» — на пятом.