Российская теннисистка Екатерина Александрова поднялась с 42-го на 35-ю строчку рейтинга WTA и стала второй ракеткой России. После победы на турнире в Лиможе Александрова имеет в своём активе 1425 очков. От первой ракетки России Анастасии Павлюченковой, Александрову отделяют четыре позиции.
Топ-5 обновлённого рейтинга WTA изменений не потерпел и выглядит следующим образом:
1. Эшли Барти (Австралия) — 7851.
2. Каролина Плишкова (Чехия) — 5940.
3. Наоми Осака (Япония) — 5496.
4. Симона Халеп (Румыния) — 5462.
5. Бьянка Андрееску (Канада) — 5133.
Напомним, 22 декабря россиянка Екатерина Александрова стала трёхкратной победительницей турнира серии «челленджер», который проходил во французском Лиможе. В финале Александрова выиграла представительницу Белоруссии — Александру Саснович, со счётом 6:1, 6:3.
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