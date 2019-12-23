Российская теннисистка Екатерина Александрова поднялась с 42-го на 35-ю строчку рейтинга WTA и стала второй ракеткой России. После победы на турнире в Лиможе Александрова имеет в своём активе 1425 очков. От первой ракетки России Анастасии Павлюченковой, Александрову отделяют четыре позиции.

Топ-5 обновлённого рейтинга WTA изменений не потерпел и выглядит следующим образом:

1. Эшли Барти (Австралия) — 7851.

2. Каролина Плишкова (Чехия) — 5940.

3. Наоми Осака (Япония) — 5496.

4. Симона Халеп (Румыния) — 5462.

5. Бьянка Андрееску (Канада) — 5133.

Напомним, 22 декабря россиянка Екатерина Александрова стала трёхкратной победительницей турнира серии «челленджер», который проходил во французском Лиможе. В финале Александрова выиграла представительницу Белоруссии — Александру Саснович, со счётом 6:1, 6:3.