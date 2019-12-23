Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду проиграл свой первый с 2013 года финальный матч. В главном матче Суперкубка Италии «Юве» проиграл «Лацио» со счётом 1:3.

Как сообщает Football Italia, для Роналду это поражение стало первым финальным провалом с 2013 года: последний раз португалец в составе «Реала» проиграл финал Кубка Испании мадридскому «Атлетико». Следующие 12 финальных встреч Криштиану Роналду выиграл.

В составе «Ювентуса» Роналду дважды играл в финальных матчах: в январе 2019 года в игре против «Милана» за Суперкубок Италии, «старой синьоре» удалось добыть победу, а закрепить результат в матче с «Лацио» — стало невозможной задачей для Турина.

Роналду перешёл в туринский клуб летом 2018 года. До этого девять сезонов Криш провёл в Испании, выступая за мадридский «Реал».