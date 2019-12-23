Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Григорий Панин прокомментировал матч своей команды против казанского «Ак Барса», в котором «барсам» удалось взять верх со счётом 2:1. По мнению Панина, матчи «зелёного дерби» атмосферней проходят в Уфе, чем в Казани.

Панин считает, что из-за маленькой площадки в Казани, атмосфера на трибунах рассеивается, а в Уфе, каждый матч этих команд проходит на уровне финала Кубка Гагарина. «Могу сказать, что в Казани эта атмосфера уже отличается от уфимской. В Уфе это вообще космос — на уровне финала Кубка Гагарина! В Казани из-за того, что дворец спорта маленький, совершенно теряется накал страстей, который есть вокруг хоккея», — приводят слова Панина «Известия».

Панин выразил мнение и по поводу того, что следующий матч «зелёного дерби» состоится в Швейцарии. «Не знаю, как сложится в Давосе. Надеюсь, у организаторов всё получится и у лиги прибавится количество поклонников в Швейцарии», — сказал Панин.

Напомним, сегодня, 23 декабря в швейцарском Давосе пройдёт матч регулярного чемпионата КХЛ между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом», матч начнётся в 21:30 по московскому времени.