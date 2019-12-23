Российская теннисистка Екатерина Александрова поднялась на четвёртую строчку обновлённого рейтинга чемпионской гонки WTA от 23 декабря. На втором месте рейтинга другая представительница России — Виталия Дьяченко. Лидирующее место по-прежнему занимает румынка Ана Богдан.

Топ-5 обновлённого рейтинга WTA чемпионской гонки теперь выглядит так:

1. Ана Богдан (Румыния) — 229.

2. Виталия Дьяченко (Россия) — 192.

3. Кирстен Флипкенс (Бельгия) — 161.

4. Екатерина Александрова (Россия) -160.

5. Чжан Шуай (Китай) — 140.

Напомним, в обновлённом рейтинге WTA от 23 декабря Екатерина Александрова поднялась на с 42-ой на 35-ю строчку и стала второй ракеткой России, после того, как выиграла «челледжер», который проходил во французском Лиможе. В активе рейтинга Александрова имеет 1425 очков.