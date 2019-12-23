Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова прокомментировала проблему с лыжами в сборной России. По мнению Резцовой приобрести мобильную шлифт-машинку будет недостаточно, ведь для того, чтобы пользоваться ею, необходимо нанять иностранного специалиста, которого нет в России.

«Даже если у нас появится мобильная шлифт-машина, то кто будет на ней работать? Таких специалистов в России сейчас нет. Это очень серьёзный вопрос, ведь у федерации не так много средств, чтобы купить устройство да ещё нанять иностранного специалиста», — цитируют Резцову «Известия».

Напомним, вчера, 22 декабря глава Союза биатлонистов России Владимир Драчёв сообщил, что в скором времени в сборной России появится штайншлифт-машина, которая необходима сервисменам команды для подготовки лыж к плохим погодным условиям.