Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал выступление российских спортсменов на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Анси (Франция).

Драчёв считает, что не нужно делать негативных выводов по поводу тех результатов, которые сборная России показала в Анси. Президент СБР сказал, что причиной неудачного выступления спортсменов стали плохие погодные условия, добавив, что команда покажет хорошие результаты когда выйдет на нормальный снег. «Да, усталость у команды есть, и с подготовкой лыж есть проблемы. Но уверен, всё встанет на свои места, когда ребята приедут на нормальный снег. В Оберхофе мы вернёмся на прежний уровень», — приводят слова Драчёва «Известия».

Также Драчёв завил, что на четвёртом этапе в составе сборной России произойдут замены: Саид Каримулла Халили и Ирина Старых пополнят ряды команды. «Халили выполнил критерии отбора и поедет на четвёртый этап Кубка мира в Оберхоф, по нему вопросов нет. Ирина выполнила критерии отбора. Если по ней не будет никаких вопросов, она выступит на январских этапах», — сказал Драчёв.

Четвёртый этап Кубка мира по биатлону пройдёт в немецком Оберхофе с 9 по 12 января.