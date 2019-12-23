Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова прокомментировала выступление российской биатлонистки Тамары Ворониной на третьем этапе Кубка мира в Анси (Франция). Напомним, после провального выступления во Франции Воронина не примет участие в последующих этапах Кубка мира.

Резцова считает, что Воронина не воспользовалась шансом, который ей дали тренеры сборной. Несмотря на провал в Анси, Резцова согласна с тем фактом, что у Ворониной есть хороший потенциал. По мнению олимпийской чемпионки, Воронина может вернуться в сборную уже в этом сезоне, если достойно выступит на Кубке IBU. «Не стоит говорить, что она не реализовала свой шанс и о Кубке мира ей следует забыть. Получилось не всё, но талант у неё есть. Если Тамара будет показывать достойные результаты на Кубке IBU, то ещё может вернуться в сборную даже в этом сезоне», — приводят слова Резцовой «Известия».

Тамара Воронина занимает 43-е место в общем зачёте Кубка мира. Место Ворониной в сборной перед четвёртым этапом в Оберхофе займёт Ирина Старых.