Этап Кубка мира по биатлону в Анси оказался для России провальным. Причем спортсмены в этом не сильно то и виноваты — все получилось, как в том стишке про «стою на асфальте я, в лыжи обутый». По местами коричневеющей трассе под дождем лыжи у российских сборников не ехали совсем. Лучшим, выпав даже из топ-10, стал Александр Логинов. Матвей Елисеев, на счету которого бронза предыдущего этапа, проиграл лидеру масс-старта Йоханнесу Бё шесть минут. При чистейшей стрельбе.

Биатлонисты и руководство сборной в один голос утверждают, что произошедшее во Франции — не катастрофа, а рядовая проблема сервиса. Драчев пообещал даже купить штайншлифт-машину, которая, видимо, решит все проблемы уже к Оберхофу, ведь там, по словам главы СБР «всё наладится«. При этом и сам Драчев, и Анфиса Резцова сразу усомнились в эффективности машины, которую просто некому обслуживать. «Взять иностранного специалиста пока мешает Олимпийский комитет России, не объясняя причину», — утверждает Драчев.

Проблема не только в отсутствии шайтан-машины, благодаря которой водный биатлон может стать победным для российской сборной, но и в малом количестве сервисменов. На предыдущем чемпионате мира, например, у шведов и норвежцев было по полтора десятка таких специалистов. У России — пять. Все тот же Драчев утверждает, что добавить специалистов мешает штатное расписание — придется жертвовать врачами и техниками.

Конечно, можно радоваться победам в практически всегда снежном Антхольце и побыстрее забывать поражения в жарком Анси, но ежегодное повторение истории уже смахивает на дежа вю. Проблема в том, что проблема никак не решается: у СБР нет никакой стратегии развития. Перед сезоном Союз не может уговорить биатлонистов подписать контракты, по ходу сезона — постоянно меняет критерии отбора, по итогам сезона не делает никаких выводов, снова и снова наступая на одни и те же грабли. От того заверения Драчева и кажутся всего лишь предвыборными обещаниями, которые ничем не подкреплены.