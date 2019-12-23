Глава Федерации бокса России Умар Кремлёв прокомментировал последний поединок российского боксёра Дениса Лебедева против африканца Табисо Мчуну. Кремлёв считает, что Лебедеву следует повременить с намерением завершить карьеру.

«Печально так проигрывать, но Денис выложился на максимум. У него был большой перерыв. Если он лучше подготовится, то может ещё вернуться на ринг», — приводит слова Кремлёва ТАСС.

Кремлёв считает, что Мчуну лучше подготовился к поединку, поэтому сумел одержать победу.

Напомним, 21 декабря в Красноярске состоялся поединок за титул WBC Silver, за который бились Денис Лебедев и Табисо Мчуну. Единогласным решением судей победу завоевал боец из Южной Африки. После боя Лебедев сообщил, что собирается завершить профессиональную карьеру бойца. Ранее Лебедев уже уходил из спорта, но уже в скоро времени объявил, что вернётся на ринг в бое против Мчуну.