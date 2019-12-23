Российская биатлонистка Кристина Резцова не стыдится своего поступка 2013 года, когда спортсменка вышла на гонку в нижнем белье поверх комбинезона. Резцова заявила, что способна повторить подобное, если за это ей ничего не будет в дисциплинарном плане. Ранее спортсменка сказала, что согласилась исполнить такую выходку из-за спора.

«Стыдно ли мне за ту историю? Нет. А за что должно быть стыдно? Меня кто-то спрашивал: если на Кубке мира попросят пробежать так, то пробегу? Если мне за это ничего не будет в дисциплинарном плане, то пробегу», — цитирует Резцову «Матч ТВ.

Кристина Резцова занимает 42-е место в общем зачёте Кубка мира по биатлону. Лучшим результатом этого сезона считается её выступление в гонке преследования в рамках второго этапа Кубка мира в австрийском Хохфильцене, где Резцова заняла 18 место.