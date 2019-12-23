Боец смешанных единоборств американец Деррик Льюис, выступающий в тяжёлом весе в федерации UFC, на своём аккаунте в «Инстраграме» выложил видео с тренировки, где вышел на ринг против боксёра.

Льюис рассказал, что во время тренировки к нему в зал пришёл боксёр, который начал утверждать, что боксёры превосходят представителей смешанных единоборств. Услышав это, Льюис решил проверить так ли это на деле, предложив выскочке выйти на спарринг против него.

«Когда боксёр приходит в мой тренажёрный зал и начинает говорить всякую ерунду… В общем, с ним всё в порядке», — подписал видео боец.

Деррик Льюис экс-претендент на звание лучшего бойца в UFC в тяжёлом весе. На счету 34-летнего Льюиса 30 поединков в MMA, в 22 из которых одержал победу.