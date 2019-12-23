Олимпийский чемпион по биатлону, семикратный чемпион мира норвежец Йоханнес Бё дал комментарий своей победе в масс-старте третьего этапа Кубка мира по биатлону во французском Анси.

Бё заявил, что лыжи были прекрасно подготовлены к гонке, да и сам спортсмен отлично себя чувствовал перед забегом. «Лыжи работали хорошо как никогда, да и чувствовал я себя прекрасно — вот и решил воспользоваться ситуацией», — цитирует Бё сайт Biathlon.com.ua.

Также Бё поделился своими планами на первый месяц нового года: спортсмен проведёт время с семьей, а также будет усердно готовиться чемпионату мира. «В январе, помимо пребывания с семьей, я буду готовиться к чемпионату мира. На Рождество у меня запланирован небольшой тренировочный сбор — ничего особенного, обычный процесс», — сказал Бё.

Йоханнес Бё на сегодняшний день лидер общего зачёта Кубка мира, на второй строчке рейтинга расположился брат Йоханнеса — Тарьей Бё. Третью строчку занимает француз Кантен Фийон Майе.