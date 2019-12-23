Российский лыжник Сергей Устюгов на своём аккаунте в «Инстраграме» записал видео, в котором рассказал об итогах своего выступления на Кубка мира в Планице (Словения). После неудачного квалификационного забега Устюгов не смог пробиться в четвертьфинал спринта.

По слова Устюгова он недооценил сложность трассы и попросту не был к ней готов, поэтому получил такой результат на выходе. «Это не оправдание, это небольшой анализ гонки. Трасса была быстрая, скользкая. И если уж смотреть субъективно, я не был к ней готов. Просто под неё не подстроился. Это моё видение. Многие говорят, что я плохо размялся. Но для такой трассы при таких условиях я размялся нормально. Что-то не получилось», — сказал Устюгов.

Устюгов считает, что не надо было ехать в Словению, лучше для него было бы остаться на сборах в Тоблахе. «Вывод — не надо было ездить туда, надо было оставаться на сборе в Тоблахе, но кто знал, что в Планице будет такая погода?», — заявил лыжник.

Сергей Устюгов — заслуженный мастер спорта России, двукратный чемпион мира 2017 года, выступающий как в спринтерских гонках, так и на длинных дистанциях.