Биатлонист из Франции Мартен Фуркад дал комментарий по поводу победы норвежца Йоханнеса Бё в масс-старте на третьем этапе Кубка мира в Анси (Франция).

По словам Фуркада, Йоханнес Бё в настоящее непобедим, мало кому удастся составить ему серьёзную конкуренцию. «Йоханнес очевидно был на уровень выше. Я не боюсь это признать. Бё показал, что сейчас он непобедим», — приводит слова Фуркада L’Equipe.

Француз не удивлён результату масс-старта, сказав, что предполагал такой исход событий. «Утром я сказал Эмильену Жаклену, что вижу два сценария гонки. Либо будет упорная борьба и гонка пройдёт медленно, либо Йоханнес сразу же вырвется вперёд. Бё выбрал второй вариант», — сказал Фуркад.

Напомним, норвежец Йоханнес Бё выиграл золотую медаль масс-старта на третьем этапе Кубка мира в Анси (Франция), показав лучше время 41:36.3. Вторым к финишу пришёл французский биатлонист Эмильен Жаклен, отстав от лидера на 42 секунды. Тройку лидеров замкнул Тарьей Бё.