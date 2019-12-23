Зимнее трансферное окно не за горами. У клубов большинства чемпионатов Европы возможность усиливать команду новичками появится уже 1 января 2020 года. Как изменилась стоимость футболистов самого дорогого по суммарной стоимости игроков клуба РПЛ — «Зенита» в материале Nevasport.

В общей сложности стоимость игроков бело-голубых выросла почти на девять миллионов долларов, при суммарной сумме в 212 миллионов. Серьёзные цифры, учитывая, что ближайший преследователь по ценнику — «Краснодар» отстал почти на 65 миллионов евро. Как и благодаря кому так подорожал «Зенит»?

Дорогие форварды

Артём Дзюба

Было бы удивительно, если бы Артём Дзюба, являющийся лучшим бомбардиром сборной России и российского чемпионата, не стал иметь ещё больший вес на трансферном рынке. Интерес к Дзюбе после ЧМ-2018 вырос среди европейских клубов, а вместе с этим выросла и его цена. Чем товар желанней, тем он дороже, но Дзюба действительно прибавил в игровой составляющей: стал лучше работать с мячом, двигаться в штрафной соперника, больше забивать. В декабре 2018 года россиянина оценивали на рынке за 13 млн евро, теперь его стоимость увеличилась на 3 миллиона.

Сердар Азмун

Ещё в апреле 2019 года иранца оценивали в 13 млн евро, спустя полгода стоимость игрока поднялась на 5 миллионов. Сложно представить нынешний «Зенит» без задорного Азмуна на острие атаки: Азмун стал неотъемлемой частью команды и серьёзно усилил её. Форвард находится на втором месте в списке бомбардиров клуба и на шестом месте в РПЛ, забив в 19 матчах семь мячей и отдав пять голевых передач. Прекрасно проявил себя Азмун и в Лиге чемпионов.

Магомед Оздоев

Ещё в апреле цена за Оздоева не превышала и трёх миллионов, теперь за него клуб будет просить не меньше семи миллионов евро. В сезоне 2019/20 Оздоев трижды огорчал кипера соперников в РПЛ, единожды забил в Лиге чемпионов. За последний год Оздоев стал не только игроком старта Зенита, но и национальной сборной.

Себастьян Дриусси

По сравнению с декабрём 2018 года аргентинец подорожал на 2,5 миллиона евро. В нынешний сезон игрок вошёл не так ярко, как в прошлый: на данный момент у Дриусси один гол и одна голевая передача в 20 играх клуба. Но в прошлом сезоне Себастьян показал не плохие цифры: 11 голов и восемь голевых передач, плюс к этому два ассиста в выступлениях «Зенита» в Лиги Европы. Возможно поэтому небольшой, но скачок цены вверх имеется.

Ярослав Ракицкий

С приходом в «Зенит» Ракицкий хоть и подорожал, но не намного. В начале года стоимость защитника не превышала восьми миллионов, теперь — 10. Но бывали времена когда Ракицкий стоил дороже: в сезоне 2013/14 выступая за «Шахтёр» стоимость игрока варьировалась в районе 12 миллионов евро. Помимо работы в защите Ракицкий не против и подключений к атакам: гол в ворота «Лейпцига» в групповом этапе ЛЧ тому подтверждение.

Старые и дешёвые

Бранислав Иванович

Основная причина падения цены на защитника — его возраст: пик формы серба давно позади, а моложе он не становится, поэтому в том, что игрок потерял миллион на рынке за прошлый год, нет ничего удивительного. Сейчас игра защитника оценивается в 1,5 миллиона евро.

Юрий Жирков

Раз в год и Жирков играет, но не дорожает. И с Юрием, как и с Браниславом «Зенит» продлевать контракт не собирается. Жиркову уже 36 и его цена 400 тысяч вполне приемлема, хотя он и остается лучшим левым латералем российской сборной.

Андрей Лунёв

Если Иванович и Жирков постарели, то почему же 99 номер «Зенита» потерял полтора миллиона, тогда как ещё летом оценивался в 10 млн евро. Может, дело в конкуренции? У «Зенита» есть Кержаков, но он не молод и в сравнении с ним Лунёв смотрится куда перспективней в свои 28 лет. Возможно, в этом году кипер не был так надёжен как раньше, а может, Семак в него не верит. В любом случае в межсезонье Лунёву необходимо пахать как никогда, если он хочет закрепиться в старте «Зенита».