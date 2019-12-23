Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров прокомментировал решение исполкома ВАДА отстранить сборную России от крупных международных соревнований за применение запрещённых препаратов и манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.

Лавров не оспаривает факт, что в стане российской команды случались инциденты с употреблением допинга, но ведь и в других странах присутствовали подобные проблемы, а в их отношении такие санкции не вводились, поэтому Лавров считает, что в решении ВАДА не обошлось без политического вмешательства. «Но допинговые правила нарушаются и в большинстве других стран, в том числе и в европейских, очень уважаемых державах. Мы все об этом знаем. Но когда весь пафос в борьбе с допингом уходит исключительно на то, чтобы присоединиться к голосу тех, кто хочет сдерживать Россию на всех направлениях, наверное, имеют основание оценки о политизированности такого рода действий», — приводят слова Лаврова «РИА Новости».

Напомним, накануне российская антидопинговая организация (РУСАДА) на заседании наблюдательного комитета приняла решение подать апелляцию в спортивный арбитражный суд (CAS), с целью обжаловать решение исполкома ВАДА.