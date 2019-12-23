Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф рассказала, благодаря кому ей удалось выиграть четыре личные гонки подряд в нынешнем сезоне Кубка мира.

Экхофф выразила слова благодарности своему тренеру Патрику Обереггеру, по её словам именно он увидел в ней потенциал, пожертвовав многим ради неё. «Я должна поблагодарить его за четыре победы подряд. Патрик увидел во мне потенциал. Его слова меня зацепили. Мы упорно работали ради такого результата. Он так же жертвует многим ради спорта, как и я», — цитирует Экхофф NRK.

Напомним, на третьем этапе Кубка мира в Анси (Франция), который закончился 22 декабря, Тириль Экхофф выиграла золото в женской спринтерской гонке, в гонке преследования и масс-старте. На втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене норвежка выиграла золото в женской гонке-преследования.