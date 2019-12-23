Игрок хоккейного клуба «Ак Барс» Данис Зарипов поделился впечатлениями в преддверии «зеленого дерби», которое состоится сегодня, 23 декабря в швейцарском Давосе в 21:30 по московскому времени.

Легенда «барсов» рассказал, как команда освоилась на новой площадке, и что игрок ожидает от сегодняшней встречи с «Салаватом». По словам Зарипова, сегодня будет играть важную роль физическое состояние игроков. «Арена очень уютная, как здесь будет играться, пока не могу сказать, но на эмоциях должна получиться хорошая игра. В высокогорье важно физическое состояние, этот момент будет играть важную роль»,- цитирует Зарипова «Чемпионат».

Зарипов надеется, что сегодня будет хороший хоккей со множеством игровых моментов. Игрок сказал, игра «Ак Барса» против «Салавата» — интересное противостояние, но как ему кажется, в этом сезоне через чур много встреч с уфимцами. «Неважно где зелёное дерби — такие игры очень важны для нас. Большое количество игр с „Салаватом“ в этом сезоне? Что-то да, чересчур много их, устали видеть эти лица», — сказал Зарипов.

Сегодняшний матч станет четвёртым в нынешнем розыгрыше Континентальной хоккейной лиги: дважды победу добывали казанцы, один раз победителями вышли уфимцы.

Напомним, в декабре 2019 года Зарипов стал спортсменом года в Татарстане.