Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила состав сборной России на многодневку «Тур де Ски», которая стартует 28 декабря в швейцарском Ленцерхайде. Список участников сборной президент ФЛГР опубликовала на своём официальном аккаунте в «Инстраграме».

Состав женской сборной России: Диана Головань, Лидия Дуркина, Алиса Жамбалова, Анна Жеребятьева, Яна Кирпиченко, Наталья Непряева, Анна Нечаевская.

В мужской состав сборной вошли: Александр Большунов, Андрей Ларьков, Артём Мальцев, Андрей Мельниченко, Глеб Ретивых, Денис Спицов, Иван Якимушкин, Сергей Устюгов.

Весной 2019 года стало известно, что Международная федерация лыжных видов спорта изменила формат многодневки: финальная гонка-преследования была изменена на масс-старт.

«Тур де Ски» стартует 28 декабря и завершиться 5 января 2020 года.