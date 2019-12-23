В матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» на своём льду одержал волевую победу надо минским «Динамо» со счётом 4:3, нанеся минчанам десятое поражение кряду.

Ещё на 47 минуте третьего периода преимущество гостей составляло три шайбы, но несмотря на всю сложность ситуации, «тиграм» удалось за оставшееся время забросить четыре шайбы и вытащить победу из под копыт «зубров».

На 49 минуте чешский легионер «Амура» Гинек Зогорна вселил надежду в сердца хабаровских болельщиков, сделав счёт 1:3 за 12 минут до конца. Спустя пять минут чех вновь поразил ворота «Динамо», сделав счёт скользким — 2:3. На 56-й уже Зогорна отдавал передачу Игнатовичу, который превратил 2:3 в 3:3. Победную для «Амура» шайбу забросил Владислав Ушенин на 59 минуте.

«Амур» добывает для себя вторую победу подряд и находится на предпоследнем месте в таблице Восточной конференции. «Динамо-Минск» — один из аутсайдеров Запада — на 11 строчке.