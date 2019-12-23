Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль поделился впечатлениями об игре греческого теннисистка Стефаноса Циципаса, с которым Надаль встретился в финале выставочного турнира в Абу-Даби. По итогам поединка, длившегося 3 часа 15 минут, победу одержал Рафаэль Надаль со счётом 6:7 (3:7), 7:5, 7:6 (7:3).

Испанец считает, что у Циципаса большие амбиции, с которыми грек вполне может попасть в топ-3 рейтинга ATP следующего сезона, несмотря на то, что претендентов на это место более чем достаточно. «Многие теннисисты будут бороться за места в тройку рейтинга, безусловно. Стефанос провёл отличную предсезонку, уверен, что он будет в числе претендентов на титулы крупных турниров», — цитирует Надаля Tennis World USA.

Напомним, на стадии четвертьфинала выставочного турнира Mubadala World Tennis Championship в Абу-Даби Циципас переиграл российского теннисиста Андрея Рублёва, в полуфинале от грека досталось сербу Новаку Джоковичу, который по итогам турнира занял третье место.