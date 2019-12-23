Спортивная организация УЕФА опубликовала рейтинг лучших клубов за всю историю лиги чемпионов.

Рейтинг подсчитал статистику команд с 1955 по 2019 год. За одну победу на любой стадии турнира команде насчитывалось два балла, за ничейный результат — один.

Лучшим клубом в истории лиги чемпионов стал испанский «Реал-Мадрид», на счету которого 66 очков. На втором месте гранд немецкого футбола — мюнхенская «Бавария» (474), «Барселона» (446) — третья.

Среди российских команд самую высокую строчку занял московский «Спартак»: на счету красно-белых 111 очков и 34-е место рейтинга. ЦСКА находится на 45 месте с 92 очками, «Зенит» (70 очков) — 57-е место, Локомотив (36 очков) — 97-е.

10 лучших команд самого престижного турнира Европы выглядит следующим образом:

1. «Реал» (Испания) — 600 очков

2. «Бавария» (Германия) — 474

3. «Барселона» (Испания) — 446

4. «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 374

5. «Ювентус» (Италия) — 349

6. «Милан» (Италия) — 314

7. «Ливерпуль» (Англия) — 289

8. «Бенфика» (Португалия) — 287

9. «Порту» (Португалия) — 277

10. «Аякс» (Нидерланды) — 266.

Последним обладателем Кубка чемпионов является английский «Ливерпуль». Самым титулованным клубом считается мадридский «Реал: на счету «сливочных» 13 побед в финальных матчах турнира.