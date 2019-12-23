Хоккейный клуб «Торпедо НН» собирается внести изменения в состав. Как сообщает «Чемпионат», нижегородцы собираются отдать в подмосковный «Витязь» Куинтона Хаудена, а на смену ему подписать Дрю Шора, который в ноябре покинул стан минского «Динамо». На этом трансферные сделки в КХЛ не заканчиваются: «Ак Барс» окончательно договорился с ярославским «Локомотивом» об обмене Владимира Ткачёва на Николая Аверина и Степана Санникова.

Канадский нападающий Куинтон Хауден провёл в нынешнем сезоне КХЛ 36 матче: забросил семь шайб и отдал шесть голевых передач.

В сезоне 2019/20 КХЛ 28-летний Дрю Шор провёл в составе «Динамо-Минск» 24 игры, забросил три шайбы и сделал 14 результативных передач.

«Торпедо НН» занимает восьмую строчку в Западной конференции, находясь в одном шаге от вылета из восьмёрки плей-офф. Сегодня, 23 декабря «Торпедо» на выезде крупно переиграло «Адмирал» со счётом 0:5.