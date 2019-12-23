Во время поединка Дениса Лебедева и Табисо Мчуну рефери по правилам снял с российского боксёра один результативный балл, об этом сообщают организаторы поединка.

В ходе третьего раунда Лебедев и Мчуну столкнулись головами, после чего южноафриканец получил рассечение, а с россиянина сняли балл.

«Балл был снят по правилам WBC. Если один боксёр получает рассечение после неумышленного удара или столкновения, то с его соперника снимают балл», — цитирует ТАСС одного из организаторов боя.

Напомним, 21 декабря в Красноярске состоялся поединок за звание лучшего боксёра по версии WBC Silver между Денисом Лебедевым и Табисо Мчуну. Единогласным решением судей победу одержал африканский боец. После боя Лебедев заявил о намерении вновь завершить профессиональную карьеру.