В выходные спортивное телевидение России превзошло само себя: запланированный командный спринт на этапе по лыжным гонкам в Планице не запустили в эфир. Несмотря на то, что соревнования анонсировались до последнего, во время гонки Первый показывал занимательную передачу про Дарью Донцову и котиков.

Всё дело в том, что командный спринт пропустили лидеры сборной России — Александр Большунов, Наталья Непряева и Сергей Устюгов. В их отсутствие российские команды в менее звёздных составах выйти в финал не смогли. Первый канал решил, коль наши не бегут, то и смотреть там нечего — лучше показать аудитории котиков.

Классическая история: это было бы смешно, если б не было так грустно. Ещё до старта сезона из каждого утюга кричали, что Первый канал (!) будет транслировать лыжи. Аж пятнадцать гонок из семидесяти, да с комментариями Елены Вяльбе — это не шутки, зрители с нетерпением уселись у голубых экранов. Но ни Вяльбе, ни гонки болельщикам не досталось — пришлось смотреть, что дают.

Как и следовало ожидать, не смог остаться в стороне российский голос всего и вся — Дмитрий Губерниев. Он мгновенно оценил ситуацию и вынес вердикт: во всем виновата ФЛГР.

«Очень жаль, что Федерация лыжных гонок России, зная о прямой трансляции лыжных гонок на Первом канале, не выставила сильнейших спортсменов на командный спринт в Словении!» — заявил Губерниев и подчеркнул, что именно из-за этого трансляцию и сняли с эфира.

По мнению Губерниева (а поделиться своим мнением он готов всегда), Елена Вяльбе при формировании состава должна была думать не о Кубке мира, а о телетрансляции. И, соответственно, выбирать спортсменов в угоду телевидению.

Норвежские лидеры — Йоханнес Клэбо и Тереза Йохауг — вообще не приехали в Планицу. Они остались на родине и начали целенаправленно готовиться к «Тур де Ски» — престижной многодневке, которая в отсутствие чемпионата мира и Олимпийских игр станет ключевым турнирном сезона. Но Губерниев уверен: россияне должны были бежать командник — отнюдь не самый важный старт в календаре.

Зачем готовиться к «Туру», если можно потратить силы на гонку по теплой и заснеженной трассе в Словении? Наверное, для того, чтобы потом Губерниев в прямом эфире «Матч ТВ» мог гордо сказать, что биатлонисты показывают лучший результат, чем лыжники.