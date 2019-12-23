Почетный президент Федерации фигурного катания России (ФФККР) Валентин Писеев оценил состояние российского мужского катания.

Он отметил, что все российские лидеры выступают нестабильно. По мнению Писеева, наиболее перспективным из россиян можно считать Александра Самарина.

«Ни у Алиева, ни у Миши Коляды не вижу сильного характера», — заявил Писеев и отметил, что каждый фигурист тренируется отдельно, на своем катке, но для прогресса необходима конкуренция.

«Посмотрел бы, как Алиев выдержал бы тренировку у Тутберидзе», — сказал Писеев, слова которого приводит «Российская газета».

Напомним, в нынешнем сезоне Коляда не выступал, так как был прооперирован по поводу синусита. Алиев и Самарин приняли участие в серии Гран-при и вышли в финал, но остались без медалей.