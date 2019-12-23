Заслуженный тренер России по фигурному катанию Нина Мозер оценила методы работы Этери Тутберидзе.

«Точно могу сказать, что Этери дает сильнейшим быть сильнейшими, не занимаясь закулисными играми. У нее нет любимчиков», — заявила Мозер, слова которой приводит «Спортбокс».

Тренер подчеркнула, что в группе у Тутберидзе занимается большое количество спортсменов — от малышей до взрослых фигуристов. Мозер подчеркнула, что спортивный принцип остается на первом месте, и побеждает сильнейший.

Тренер выразила недоумение тем фактом, что Тутберидзе считают специалистом, умеющим работать только с юниорами. Мозер пояснила, что в фигурном катании спортсменки всегда добивались успехов до пубертата, а потом наступало затишье. Сейчас, по мнению Мозер, к этому приковано особое внимание, потому что требования фигурного катания возросли.