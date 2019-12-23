Работа спортивного комментатора — едва ли не основная составляющая телевизионной трансляции, напрямую влияющая на мнение зрителя. Каждому хочется смотреть любимый вид спорта с грамотным и интересным комментарием, однако ожидания оправдываются не всегда: в прямом эфире зачастую случаются конфузы и казусы. Они могут получится веселыми и скрасить эфир, а могут, напротив, раздражать и даже обижать зрителей..

Один из сложных моментов в работе комментатора — произношение иностранных имен и фамилий. Особенно достается азиатским спортсменам. Но и атлеты других национальностей часто получают новые имена от российских комментаторов.

Забавный случай произошел совсем недавно — во время финала Гран-при по фигурному катанию. На лёд вышла американка Брейди Теннелл, но стараниями Ильи Авербуха мгновенно превратилась в Бренди. Чемпионка США, впрочем, не обиделась: по её словам, такую ошибку допускают часто.

«Меня на протяжении жизни очень часто называли «бренди». Это распространенная ошибка. В детстве это меня очень злило, а сейчас я просто думаю: ну а что поделаешь?», — рассказала Теннелл.

С лёгкой руки — вернее, языка — Алексея Ягудина японка Юна Шираива стала Шивавой, а кореец Чжун Хван Ча превратился в непроизносимого Жаншанчу.

Часто веселил публику Геннадий Орлов, то и дело путая сборную России с «Зенитом». С иностранными фамилиями он не дружил, но встречались они ему часто — благодаря игре «Зенита» в еврокубках. В матче с «Марселем» досталось французскому голкиперу: «Манданда… Манда.. хе-хе-хе… Манданда всё же пропустил», — сказал Геннадий Сергеевич в эфире, задорно рассмеявшись.

Вряд ли кто-то забыл исторический матч сборной России с Голландией. Когда Эдвин Ван дер Сар спас свои ворота, Орлов живо отреагировал на момент: «Длинной своей рукой Ден Вар Сар переводит на угловой». «Ден Вар Варт» (Ван дер Ваарт)и «Руд Валнистелрой» (Руд ван Нистелрой) — из той же оперы.

Большой проблемой для комментатора стало появление в «Зените» чилийца Николаса Пеньяилильо. Даже оставшись в запасе, он доставлял Геннадию Сергеевичу сложности. «Николас Пеньяиильо.. илильо.. Пень-я-и-лиль-о», — зачитывал состав Орлов.

Возникали трудности и в более простых ситуациях: однажды Орлов забыл фамилию главного на тот момент тренера «Рубина» Курбана Бердыева. «Главный тренер Курбан Курбанов, — заявил Орлов. — Сейчас, подождите… Курбан, Курбан… Курбан Бекиевич, я хотел сказать». К счастью, на выручку пришел коллега по эфиру, и инцидент был исчерпан.

Зачастую от комментаторов достается и лыжникам. На «Матч ТВ» этапы Кубка мира освещал Денис Панкратов, которому зарубежные имена и фамилии давались с трудом. Так, шведский лыжник Калле Халварссон неминуемо превращался в Кэйла, а швейцарка Натали фон Зибенталь обзавелась фамилией Собенталь.

Один из самых больших лыжных фэйлов случился у Дмитрия Губерниева: он прочитал имя американки Сэйди (Sadie) Бьорнсен как Седайя. На протяжении всего эфира этот факт невероятно радовал Губерниева: он несколько раз подчеркнул, что Бьорнсон вовсе не седая, у неё просто имя такое — Седайя.

Разумеется, забавлял зрителей комментатор и во время биатлона. Хотя, стоит отметить, здесь Губерниев чувствует себя в своей тарелке и знает имена не только спортсменов, но и их бабушек, дедушек и троюродных тётушек. Но подкованность не избавляет от конфузов — особенно, когда на старт выходит китаянка. «И китайская спортсменка здесь — Ксу Юнг Хуй!.. Больше не буду эту фамилию произносить…» — благоразумно решил Губерниев.

Особую любовь комментатор питает с словенцу Якову Факу. Запутаться в таком наборе букв сложно, а вот для каламбура — самое то. Особенно старался Губерниев, когда словенец умудрился повредить палец: «Яков Фак — драматическая фигура. Не потому что у него такая фамилия, а потому что он отморозил палец».

И это — далеко не единственное упоминание несчастного биатлониста. «Никогда не думал, что вот так, в прямом эфире, буду кричать: Фак, вперед!», «А Фака пока и не видно, а Факом пока и не пахнет. Боже, что сказал!», «Яков Фак был в свое время очень многообещающим юниором, потом был спад, ну а сейчас вновь подъем. И я не стану говорить, что Фак показывает всем тем, кто не верил в него».