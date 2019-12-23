В Саратове состоится баскетбольный матч между местным «Автодором» и петербургским «Зенитом». Команды встретятся в рамках Единой лиги ВТБ, игра начнется в 18:00 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь.

В прошлом сезоне «Зенит» и «Автодор» дважды встречались в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ и обменялись домашними победами. В Петербурге очки набрала команда Джоана Плазы, в Саратове «Автодор» оказался сильнее.

На данный момент «Зенит» занимает десятую строчку в турнирной таблице, набрав 14 очков в десяти матчах. «Автодор» имеет 13 очков, но сыграли лишь девять матчей.

Петербуржцам не сможет помочь форвард Тим Абромайтис, получивший травму на прошлой неделе в игре с турецким «Фенербахче».