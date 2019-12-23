Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова обошла двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву в рейтинг самых популярных спортсменок России по версии «Медиалогии».

Список был составлен на основании частоты упоминания спортсменов в российских СМИ. Загитова стала самой популярной фигуристкой, но в общем рейтинге заняла лишь шестую позицию. Количество сообщений с ее именем достигло 52 879 за год.

Медведева расположилась на седьмой позиции (51 673). Возглавил рейтинг нападающий «Зенита» и сборной России футболист Артем Дзюба. Второе и третье место заняли дебоширы Александр Кокорин и Павел Мамаев. Боец UFC Хабиб Нурмагомедов и хоккеист Александр Овечкин стали четвертым и пятым соответственно.

Помимо Загитовой и Медведевой, в топ-10 не вошли другие фигуристы. Елизавета Туктамышева расположилась на 20-й строчке, Александра Трусова — на 28-й.