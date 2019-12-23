Заслуженный тренер России по фигурному катанию Нина Мозер опровергла стереотип о том, что Этери Тутберидзе набирает лишь способных фигуристов, но не растит их с детства.

Мозер согласилась с тем, что в «Хрустальный» приходят дети из других школ, однако подчеркнула, что у Тутберидзе занимаются и малыши в возрасте от трех лет. По мнению специалиста, в «Самбо-70» отличная школа с сильными тренерами, поэтому они могут отбирать детей, способных справляться с требованиями ISU.

«Но кто говорит, что Этери не работает, а только набирает талантливых ребят, лжет. Она живет на катке», – заявила Мозер, слова которой приводит «Спортбокс».

Напомним, под руководством Тутберидзе Алина Загитова стала обладательницей всех возможных титулов на взрослом уровне. Евгения Медведева дважды выиграла чемпионат мира и завоевала серебро на Олимпийских играх. Александра Трусова стала двукратной чемпионкой мира среди юниоров, Алена Косторная выиграла финал Гран-при, Анна Щербакова — чемпионат России.