В Саратове на паркете «Ледового дворца» стартовал баскетбольный матч между «Автодором» и петербургским «Зенитом». Команды встречаются в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, игра началась в 18:00 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция доступна по ссылке.

В составе «Зенита» в Саратов не прибыл Тим Абромайтис: из-за повреждения форвард пропустит около двух недель. Он получил травму в прошлой игре — «Зенит» встречался с турецким «Фенербахче» в рамках Евролиги.

В прошлом сезоне «Зенит» и «Автодор» играли между собой дважды, оба раза побеждали хозяева. Так, в Саратове очки не отдал «Автодор», в Петербурге был сильнее «Зенит».

На данный момент подопечные Джоана Плазы идут на десятой строчке турнирной таблицы, набрав 14 очков после десяти матчей. «Автодор» находится в зоне плей-офф и занимает седьмое место.